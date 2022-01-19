Ситуація на Сході: на Водохреще можлива провокація в зоні ООС [ Редактировать ]
Без жодного ворожого обстрілу минула доба на Сході країни. У штабі кажуть - армійці й далі контролюють ситуацію. Натомість на Водохреще можлива провокація в зоні ООС з боку незаконних збройних формувань.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. За їхніми даними, ворог планує обстріл вірян на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька.
Напад можливий із ворожого опорного пункту, розташованого менш як за два кілометри від водойми.
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