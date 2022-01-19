Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Без жодного ворожого обстрілу минула доба на Сході країни. У штабі кажуть - армійці й далі контролюють ситуацію. Натомість на Водохреще можлива провокація в зоні ООС з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. За їхніми даними, ворог планує обстріл вірян на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька.

Напад можливий із ворожого опорного пункту, розташованого менш як за два кілометри від водойми.