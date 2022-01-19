Сьогодні о 14-ій годині має поновитися засідання Печерського райсуду, на якому обиратимуть запобіжний захід Петрові Порошенку. У понеділок головуючий суддя Олексій Соколов 5 годин провів у нарадчій кімнаті, але вердикту так і не ухвалив.

Обвинувачення просить для п'ятого президента мільярд гривень застави або два місяці тримання під вартою. Нагадаю, Ген-прокуратура підозрює Порошенка в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.