Справа Порошенка: в Печерському райсуді поновиться засідання [ Редактировать ]
Сьогодні о 14-ій годині має поновитися засідання Печерського райсуду, на якому обиратимуть запобіжний захід Петрові Порошенку. У понеділок головуючий суддя Олексій Соколов 5 годин провів у нарадчій кімнаті, але вердикту так і не ухвалив.
Обвинувачення просить для п'ятого президента мільярд гривень застави або два місяці тримання під вартою. Нагадаю, Ген-прокуратура підозрює Порошенка в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
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Напередодні головуючий суддя Олексій Соколов 5 годин провів у нарадчій кімнаті, але вердикту так і не виніс.
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