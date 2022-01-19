Україна укріплює кордон з Білоруссю [ Редактировать ]
Україна посилено укріплює кордон із Білоруссю. Усе через міграційну кризу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба. На зміцнення обороноздатності уряд виділив відомству 21 мільйон гривень. Із цих коштів закупили майже 300 тон матеріалу.
Планують обгородити 62 кілометри українсько-білоруського рубежу.
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