Під час цунамі на островах королівства Тонга загинуло троє осіб. Серед жертв - громадянка Великої Британії. Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії.

І це вперше після виверження підводного вулкана неподалік королівства. Раніше інформація не надходила, оскільки негода обірвала основний підводний кабель.

Новини про цунамі світ дізнавався від літаків-розвідників і супутників. Із деякими островами влада досі не може встановити зв'язок. Туди уряд уже направив медичні бригади, а також воду, продовольство та намети.