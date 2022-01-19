Троє осіб загинуло під час цунамі в королівстві Тонга [ Редактировать ]
Під час цунамі на островах королівства Тонга загинуло троє осіб. Серед жертв - громадянка Великої Британії. Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії.
І це вперше після виверження підводного вулкана неподалік королівства. Раніше інформація не надходила, оскільки негода обірвала основний підводний кабель.
Новини про цунамі світ дізнавався від літаків-розвідників і супутників. Із деякими островами влада досі не може встановити зв'язок. Туди уряд уже направив медичні бригади, а також воду, продовольство та намети.
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