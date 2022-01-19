В Украине продолжают расти темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививку получили более 85 177 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки:

первую дозу получили 30 201 человек,

вторую дозу - 36 744 человека,

дополнительную - 614 человек,

а бустерную - 17 618 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 053 125 человек:

получили первую дозу - 15 053 123 человека,

получили две дозы - 14 343 487 человек,

дополнительную дозу - 10 687,

а бустерную - 131 178 человек.

Всего в Украине уже проведено 29 538 475 прививок.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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