Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
В Украине продолжают расти темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививку получили более 85 177 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки:
- первую дозу получили 30 201 человек,
- вторую дозу - 36 744 человека,
- дополнительную - 614 человек,
- а бустерную - 17 618 человек.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 053 125 человек:
- получили первую дозу - 15 053 123 человека,
- получили две дозы - 14 343 487 человек,
- дополнительную дозу - 10 687,
- а бустерную - 131 178 человек.
Всего в Украине уже проведено 29 538 475 прививок.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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