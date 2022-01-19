В Казахстане отменили режим ЧП [ Редактировать ]
В среду, 19 января, в 00:00, в Казахстане завершился режим ЧП и комендантский час. Об этом сообщает Informburo.
Международный аэропорт Алматы начал работать в штатном режиме.
В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа с 19 января международный аэропорт Алматы начнет работать в штатном режиме.
Аэропорт Алматы работает круглосуточно, международные и внутренние рейсы выполняются по расписанию. Доступ на территорию аэропорта на автотранспорте по-прежнему ограничен.
Напомним, что Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. После отставки он сохранил за собой посты лидера партии "Нур Отан" и председателя Совета безопасности Казахстана.
После начала протестов в стране 5 января 81-летний политик передал должность главы Совбеза президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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