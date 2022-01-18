Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане выступил с видеообращением. Об этом сообщается на его сайте.

До этого он публично не комментировал ситуацию в стране.

Атаки на Казахстан

По словам Назарбаева, январские протесты и беспорядки якобы были направлены на то, чтобы "разрушить целостность страны и устои государства".

Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

Не покидал страну

Назарбаев в ответ на многочисленные обращения и публикации в СМИ заявил, что в 2019 году передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву.

… и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

О действующем президенте

Назарбаев в обращении отметил, что Токаев обладает всей полнотой власти и является главой Совета безопасности Казахстана. Кроме того, в ближайшее время он будет переизбран главой правящей партии Nur Otan.

Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

"Нужно поддержать Токаева"

Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. После отставки он сохранил за собой посты лидера партии "Нур Отан" и председателя Совета безопасности Казахстана.

После начала протестов в стране 5 января 81-летний политик передал должность главы Совбеза президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

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