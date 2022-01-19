Це ліки, які в майбутньому кожен матиме в домашній аптечці поряд з аспірином.

Таблетки проти ковіду та вакцина - два в одному. Науковці цього тижня зробили кілька гучних заяв. По-перше - обіцяють препарат, що захищатиме одночасно і від грипу, і від коронавірусу. По-друге - заявили про схвалення ліків проти ковіду. Дмитро Анопченко дізнавався подробиці.

На самому початку пандемії, пам'ятаєте, діагноз "ковід" означав ледь не вирок: усі були розгублені, ніхто не знав, як його лікувати; не було ні медичних протоколів, ні дієвих препаратів. І от зараз науковці переконують: із цим покінчено. І зробили днями два дуже важливих оголошення.

Перше - від "Модерни"- щодо запуску вакцини, яка одночасно захищатиме і від грипу, і від Ковіду - тобто стане універсальним бустерним щепленням. Керівники компанії обіцяють, що препарат буде доступний по всьому світові вже восени наступного року.

Мовляв, люди так втомилися від протиковідних заходів, що часто не хочуть робити зайвих уколів. А якщо можна буде щепитися одразу і від сезонного грипу, і від нових штамів коронавірусу, то - за опитуваннями - охочих буде чимало.

Стефан Бансель, гендиректор компанії "Moderna":

Люди не хочуть робити по два-три щеплення, а так - узимку достатньо буде одного уколу, в якому скомбінують усе, що треба в цьому сезоні.

Перед тим, як запустити новий препарат, виробники чекали висновків медичного відомства США - і під новий рік там оголосили: переконані, що використання двох вакцин в одному флаконі "не заважає імунній відповіді організму", тобто по суті дали "зелене світло".

Чи означає це, що вакцинація стане щорічною? Безсумнівно. Високі посадовці найбільших компаній виробників відкрито про це кажуть і публічно, в інтерв'ю, і під час нарад з американськими урядовцями. Мовляв, робити масові щеплення по всьому світу доведеться і в 2022-му, і в 23-му, і в 24-му… Переконують: мовляв, це вже і не така й велика ціна, щоб бути вільними від коронавірусу.

Другий потужний крок - таблетки проти "ковіду", противірусний препарат від компанії "Pfizer"; який - і це повідомлення зараз максимально підігріло цікавість до цих ліків - днями офіційно дозволила використовувати Канада, а її згода полегшує процес для решти світу.

CNN у своєму матеріалі сьогодні називає ці ліки "антивірусною суперзіркою"; а медики наголошують: якщо давати їх пацієнтам у перші дні захворювання, ризик шпиталізації знижується на 90%, це величезний показник.

Альберт Бурла, гендиректор компанії "Pfizer":

Ми ведемо перемови з урядами дев'яноста країн світу. Активно домовляємося про постачання.

Це ліки, які в майбутньому кожен матиме в домашній аптечці поряд з аспірином. Але тут - разом із хорошою - є і погані новини: по-перше, ціна - 700 доларів за курс; по-друге, навіть за такі гроші нових пігулок катастрофічно не вистачає.

Білий дім замовив 20 мільйонів пакувань, але станом на зараз по всій Америці розвезли тільки 160 тисяч курсів лікування - і це крапля в морі, адже в країні щодня (!) фіксують до семисот тисяч інфікувань. Інша складність - побічні ефекти, їх теж вистачає.

Отже, наступним кроком - обіцяють науковці - стане препарат, який не просто полегшуватиме симптоми, а й нейтралізовуватиме вірус в організмі. І при цьому не шкодитиме. Та на це потрібно ще 2-3 роки досліджень та випробувань.

Чарльз Гор, експерт із новітніх медичних технологій:

Таблетки дуже легко транспортувати - на відміну від вакцин. Їх виробництво теж може бути малозатратним - тож у перспективі хворих взагалі не забиратимуть у лікарні з "ковідом", вони переноситимуть його як застуду.

Пандемія змусила медиків кардинально переглянути ставлення до сучасних технологій. "Siemens" запустив обладнання, що дозволяє дистанційно - за допомогою самого лише планшета - робити томографію легень. Та ж телемедицина, якій люди відверто не довіряли, стає буденністю. До сьогодні лікарі були максимально консервативними й не поспішали в усьому, що стосувалося інновацій, а тепер це - життєва необхідність.