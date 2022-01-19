В среду, 19 января, в Киеве, под зданием Печерского райсуда, где должны объявить меру пресечения Петру Порошенко, произошла потасовка.

19 января под судом собралась акция в поддержку Порошенко.

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Причиной потасовки стала попытка сторонников Порошенко поставить печки для чая, но им помешали правоохранители. Кроме того, сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили.

Отметим, что решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Прокуроры просят для Порошенко арест с возможностью залога в 1 млрд гривен.

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