В конце прошлого года адвокат Андрей Цыганков назвал фамилии ряда людей, которые, по его версии, были причастны к организации информационной кампании против Дмитрия Торнера. Среди них фигурировал политтехнолог Игорь Мизрах. Мы связались с Игорем Аркадьевичем и расспросили его о том, действительно ли он участвовал в этой компании, каковы были ее масштабы, и кто был заказчиком атак на Дмитрия Торнера в 2019 и 2021 годах.

- Вы – известный политтехнолог и пиарщик. Скажите, как часто к Вам обращаются за организацией информатак на украинских политиков?

Смотря, что вы понимаете под "информатакой". Если вы подразумеваете распространение компрометирующей информации о каком-то человеке, то это редко бывает самоцелью. Скорее, это может быть элементом кампании, которая направленна на реализацию определенных задач.

Безусловно, в украинской политике такое происходит сплошь и рядом, и для людей, которые профессионально занимаются пиаром и вопросами репутации, считывается довольно легко. Но подчеркну, когда вы видите, что через разные каналы начинает массировано разгоняться негативная информация о каком-то политике, бизнесмене или другом публичном лице, то тут важно не попасться в ловушку эмоционального вовлечения, а попытаться понять, почему появилась такая информация, кому это выгодно и каких целей пытаются достичь.

Что касается обращений ко мне по поводу негативных информатак, могу сказать, что сейчас их практически нет. Такие вещи обычно активизируются ближе к выборам. В принципе, я стараюсь уходить в белый пиар и если вы сейчас откроете мои сайты, то я думаю, что "желтуху" и "чернуху" вы не увидите.

Даже если и предлагают плату за участие в атаке против какого-то человека, то я всегда говорю: должны быть доказанные факты, то есть, я никогда никакой "левак" не размещу. Мне должны доказать, что материалы нормальные, мы их еще и перепроверяем. Потому что были случаи, когда на такого рода вещах меня, говоря откровенно, подставляли.

- Не так давно адвокат Дмитрия Торнера Андрей Цыганков заявил, что в 2019 году вы участвовали в организации кампании против Торнера, так ли это?

Там имело место некоторое недопонимание. Да, действительно, в 2019 году ко мне было обращение относительно размещения негатива по Дмитрию Торнеру. Заказчик утверждал, что он - преступник, его едва ли не за убийство разыскивают, что, как позже выяснилось – полный бред. Также мне тогда пообещали предоставить все подтверждающие документы, и сказали, что это - личная просьба господина Авакова, потому что если вы сейчас откроете "Украинскую правду", то вы увидите, что это лично Аваков снимал его с выборов и в розыск его объявлял.

То есть, говорили, что это - чисто государственная просьба, преступника надо снять с выборов и нельзя чтобы он попал в наш новый парламент, который будет сформирован. Вот такая была цель.

Позже мне дали папку с документами, которые касались Дмитрия Торнера: копии паспортов и текст относительно каких-то вопросов к нему в Молдове. Тут я признаюсь, поступил опрометчиво - не достаточно внимательно вник в текст и разобрался в вопросе. Материал я получил, я его не писал, я по нему пробежался глазами – и все. Если бы мне потом сказали фамилию Торнер, и что я о нем что-то разместил – я бы даже не вспомнил. Реально, в тот момент я не придал значение этой фамилии и этому материалу.

Однако потом, когда начало выясняться, что меня просто-напросто использовали – все материалы с сайтов были сняты.

- Кто был заказчиком?

Непосредственно ко мне обращался Денис Киреев.

- Можете рассказать подробнее, кто это?

По Денису Кирееву ситуация интересная. Из того бэкграунда, который я на него нашел в интернете – он финансист, был первым замом председателя правления Ощадбанка, во времена Януковича (2010 по 2014 гг). После этого вроде как руководил какими-то частными фондами, якобы с европейскими инвестициями. Правда, почему-то фонды эти в сети невозможно найти.

Однако из личного общения могу сказать, что выправка у него армейская, свои почему-то его называют "товарищ генерал". Когда начал копать глубже – по всем данным складывалось так, что Киреев имеет очень серьезное влияние на СБУ и следствие.

Позже я еще сталкивался в СМИ с информацией о его сотрудничестве с ФСБ. Тут утверждать не берусь, скорее это вопрос к СБУ.

Также в беседах Киреев называл и других людей. Насколько я понял, они тоже имел отношение к кампании против Дмитрия Торнера. Но ни с кем кроме Киреева я по этому делу не пересекался.

- Этот человек был заказчиком компании против Дмитрия Торнера?

Повторюсь, я общался только с Денисом Киреевым.

- Расскажите подробнее, как происходила Ваша коммуникация?

Я дважды встречался с Денисом Киреевым у него в БЦ Gulliver, на двадцать четвертом этаже, если не ошибаюсь. Мне передали папку с документами, о которой я говорил. Обещали предоставить еще материалы, но этого не произошло.

Когда начало выясняться, что по Дмитрию Торнеру разгоняются фейки, понятно, я пытался выйти на Киреева, получить объяснение того, что произошло. Он тогда утверждал, мол, это только начало, на Торнера очень много уголовных дел, и он лично контролирует эти вопросы. Говорил, что есть около 4-5 уголовных дел, их ведет СБУ, это все не остановится, обещал еще предоставить материалы, заверял, что все напечатанное – правда. А потом просто перестал отвечать на звонки.

- Вы обсуждали подробности кампании в целом? Какие конкретно были задачи и цели?

Изначально говорилось, что просто необходимо разогнать негатив по человеку. Про выборы никто ничего не говорил. Потом, как я уже упоминал, пошел тезис, мол, преступника надо снять с выборов, и нельзя, чтобы он попал в новый парламент. То есть вводные менялись. Но, как я понял, главная цель была – сбить с выборов.

- А что там была за ситуация с вымогательством, о которой говорил Андрей Цыганков?

Сразу хочу сказать, что я ко всей этой ситуации отношения не имею. От моего имени действовали бывшие сотрудники моего агентства, когда у меня случились неприятности, и я был задержан. Параллельно с задержанием у меня украли доступ к сайтам.

И именно в этот момент мои бывшие сотрудники вышли на представителя Торнера. Они заявили, что это именно Мизрах требует с Торнера за очистку всей ситуации, по-моему, 250 тыс. долларов. Это была вообще не моя идея, я этим не руководил.

Позже я вернул все сайты на место, всю информацию по Торнеру вычистил.

- А как технолог, Вы можете оценить, насколько масштабной была кампания в 2019 году?

Очень масштабной. Сбить человека с выборов совсем непросто, а тем более – человека из проходной части списка парламентской партии. А попутно - устроить ему неприятности с правоохранителями. Под это нужны большие возможности и ресурсы.

Вы же понимаете, что по Дмитрию Торнеру тогда "работали" очень плотно. Взяли не какую-то, условно, неправильную декларацию, а стали копать на много лет назад, нашли за что зацепиться и раскрутили эту историю до космических размеров. При том, в судах эта вся история рассыпалась, но, понятное дело, никто даже не извинился.

То есть, первое – это не просто выходы, а возможность влиять на работу сразу двух правоохранительных органов: МВД и СБУ. Это очень высокий уровень. Дальше – необходимость "нагнуть" ЦИК. Ну и далее – плотная работа в информполе. Тогда же новостей о Торнере было едва не больше, чем о всех других кандидатах вместе взятых. Понятно, что, когда идет такая волна в медиа, появляется и "органика" - отдельные СМИ на общей волне начинают сами перепечатывать чужие новости по принципу "все пишут". Но, чтобы "подогревать" интерес, нужны финансовые вливания.

- Сколько могла стоить такая кампания?

По работе с правоохранителями я оценивать не возьмусь. Но точно могу сказать, что это очень дорого. По СМИ могу прикинуть. Информацию разгоняли по множеству ресурсов, от маленьких до самых рейтинговых. Плюс необходимость "крутить" тему в течение какого-то времени. Плюс выборы, в это время прайсы всегда растут. По самым скромным прикидкам – это несколько сотен тысяч долларов.

- По вашему мнению, то что Дмитрия Торнера в 2021 году опять начали упоминать в СМИ – это случайность или очередная атака?

Конечно не случайность. Опять же, достаточно посмотреть, как начиналась эта новая "волна": выходит материал с одной фотографией, сделанной довольно давно, которая явно лежала и ждала "нужного момента". Кроме этого - никакого фактажа, зато явная эмоциональная накачка: тюрьма побег, разные паспорта. Прямо Джеймс Бонд какой-то, ей-богу. И дальше - куча перепечаток по всем СМИ.

Вообще, в эпоху постправды, этот, ставший уже избитым анекдот, раз за разом продолжает доказывать свою актуальность: "Вы знаете, что у Рабиновича дочь – проститутка? Но у него же не дочь, а два сына! А это уже пусть он доказывает!".

- В 2021 году на Вас опять выходили?

Нет, в этот раз ко мне лично уже не обращались. Люди Киреева выходили на моих коллег, от них я и узнал, что он опять готовит кампанию по Дмитрию Торнеру. Причем коллеги, зная какие проблемы я и не только я получил от сотрудничества с ним в прошлом, просили предварительно как-то сконтактировать их, чтоб проговорить все риски. Однако теперь для меня связаться с Киреевым почему-то оказалось вообще нереально – максимум удавалось поговорить с его помощником.

Знаю, что после бесплодных попыток пообщаться с Киреевым, многие коллеги в этой грязной кампании участвовать отказались. Надо еще учитывать, что за эти годы выяснилась и другая подоплека всей этой истории. Стало известно, что Денис Киреев, помимо прочего, – брат Татьяны Грозной (в девичестве – Сергиенко), бывшей жены Торнера. Там вообще целый клан людей из органов. И все это выглядело как семейная разборка.

То есть, на сегодня у меня практически нет сомнений, что в 2019 году не было каких-то больших политических игр, а все эти "дела Торнера" просто - как семейная месть одному человеку.

В итоге, большинство крупных игроков на рынке пиар-услуг с кампании 2021 года принимать участие отказались. Если вы внимательно посмотрите, то чем дальше – тем меньше СМИ разгоняют эту историю и тем ниже их уровень. Что говорит само за себя.

Насколько до меня доходила информация, сейчас даже сами правоохранители не хотят ввязываться в дела этой обиженной семейки.

- Постойте, но как же расследование "Схем"?

А вот это уже более интересный вопрос. Думаю, журналистов могли просто купить на "горяченькое". Навалили им кучу фамилий: Зеленский, Фирташ, Ермак. Может, как и мне в 2019 году, дали папочку. Подкинули фотографию. Скорее всего – простимулировали финансово.

Ну и вот как-то так семейные разборки, о которых в принципе на рынке уже все знают, превратились в типа "политический скандал". В котором из всех "разоблачений" - аж одна фотография. А дальше – опять сплошная чернуха на Торнера, которая в принципе уже не раз опровергалась.

Хотя, конечно, беспрецедентно, когда должность Президента и упоминание его администрации так нагло пытаются использовать для семейных разборок. Вы же понимаете, что этих людей уже не просто "заносит", а "несет" на полной скорости в известном направлении. То есть, такое впечатление, что у Киреева, Грозной и всей семейки тормоза отказали напрочь.

Честно, я очень рад что в 2019 можно сказать, очень легко отделался, и не особо углублялся в сотрудничество с ними. Сейчас могу сказать точно – не хочу иметь ни к ним, ни ко всей это истории никакого отношения.

Собственно, я потому и на интервью согласился, чтобы четко прояснить – в этих всех грязных кампаниях по Дмитрию Торнеру я оказался совершенно случайно в 2019 году и быстро от них отошел. Потому что люди, которые стоят за информатаками, они ни перед чем не останавливаются. И доверять им нельзя абсолютно.