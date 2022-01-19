Пьяная Волочкова устроила дебош на борту самолета (видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Российская балерина Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета. Она отказалась одевать маску.
В сети появилось видео, на котором, как отмечают, не совсем трезвая российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за того, что у нее попросили надеть маску.
Сначала бортпроводники пытались унять балерину, однако она продолжала кричать и фиксировать все на телефон.
Самолет летел из Мальдив в Москву. После приземления бортпроводники вызвали полицию.
На Анастасию Волочкову составили административные протоколы после дебоша.
Материалы составлены по статье о мелком хулиганстве, а также невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Пассажиры рассказали сотрудникам, что известная балерина была пьяна и ругалась матом. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.
Когда Волочкову доставили в отдел, она размахивала руками и оскорбляла сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что пьяная Волочкова материлась на камеру. Также недавно балерина анонсировала свою свадьбу.
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