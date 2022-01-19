Российская балерина Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета. Она отказалась одевать маску.

В сети появилось видео, на котором, как отмечают, не совсем трезвая российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за того, что у нее попросили надеть маску.

Сначала бортпроводники пытались унять балерину, однако она продолжала кричать и фиксировать все на телефон.

Самолет летел из Мальдив в Москву. После приземления бортпроводники вызвали полицию.

На Анастасию Волочкову составили административные протоколы после дебоша.

Материалы составлены по статье о мелком хулиганстве, а также невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Пассажиры рассказали сотрудникам, что известная балерина была пьяна и ругалась матом. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

Когда Волочкову доставили в отдел, она размахивала руками и оскорбляла сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что пьяная Волочкова материлась на камеру. Также недавно балерина анонсировала свою свадьбу.

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