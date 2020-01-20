Пьяная Волочкова материлась на камеру (видео) [ Редактировать ]
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранее в обнаженном виде шокировала пользователей сети, очередной раз попала в скандальную ситуацию. Так, в свой день рождения балерина опубликовала видео с поздравлениями в Instagram. Вскоре артистке пришлось удалить видео, однако ролик успели сохранить, передает "Главред".
Так, на видео Волочкова перебывает в состоянии сильного алкогольного опьянения. Балерина принимает поздравления и матерится на своих поклонников.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.
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