Знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. гривен) за визит в закрытое на карантин село.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В прошлом месяце "прима-балерина всея Руси" (так она назвала себя при задержании) пробралась в нижегородское Дивеево через лес, несмотря на закрытый проезд. Она молилась в церквях, общалась с народом, а потом повстречала правоохранителей, которые и выписали ей штраф за нарушение карантина.



Сама Волочкова говорит, что до последнего думала, что это розыгрыш. Мол, отдыхала у друзей, никого не ждала, как в дом нагрянули полицейские. Накануне балерина находилась в магазине продуктов без маски и перчаток, не соблюдала дистанцию.

Анастасия все отрицает.

Ранее сообщалось, что пьяная Волочкова материлась на камеру. Также недавно балерина анонсировала свою свадьбу.

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