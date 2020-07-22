Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина (видео) [ Редактировать ]
Знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. гривен) за визит в закрытое на карантин село.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В прошлом месяце "прима-балерина всея Руси" (так она назвала себя при задержании) пробралась в нижегородское Дивеево через лес, несмотря на закрытый проезд. Она молилась в церквях, общалась с народом, а потом повстречала правоохранителей, которые и выписали ей штраф за нарушение карантина.
Сама Волочкова говорит, что до последнего думала, что это розыгрыш. Мол, отдыхала у друзей, никого не ждала, как в дом нагрянули полицейские. Накануне балерина находилась в магазине продуктов без маски и перчаток, не соблюдала дистанцию.
Анастасия все отрицает.
Ранее сообщалось, что пьяная Волочкова материлась на камеру. Также недавно балерина анонсировала свою свадьбу.
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