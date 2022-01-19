Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) может пройти до конца января.

На ней может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на 6 января планировалась встреча политических советников лидеров России, Германии и Франции, которые будут обсуждать урегулирование на Донбассе.

До этого с западными коллегами беседовал Ермак. По его словам, они договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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