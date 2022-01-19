У Харкові сьогодні перед судом мав постати підліток - винуватець жовтневої аварії в середмісті. Це він, кермуючи позашляховиком, скоїв ДТП, у якій загинув 58-річний чоловік. Утім, чи побачить країна вирок у справі? Розкажуть мої колеги.

До зали Червонозаводського суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець - не стримує посмішки. З журналістами спілкуватися - не хоче.

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Адвокатка Харківського сьогодні - вкотре змінює свою позицію. Спочатку вона говорила, що за кермом "Інфініті", яке на швидкості 180 кілометрів за годину на червоне світло буквально знесло "Шевроле", - міг бути не Микола. Потім - сам підозрюваний - говорив, що не спрацювали гальма. Тепер, коли генетична експертиза довела, що за кермом був саме Микола Харківський - захисниця знайшла інше виправдання його маневрів.

Інна Данилова, адвокатка Миколи Харківського:

Проверял состояние данного автомобиля, его скорость. Он хотел проскочить на красный свет, и он нажал на газ быстрее, чтобы успеть пролететь на вот этот вот. Вот так произошло ДТП.

А ще захист підозрюваного повідомив - посмертна експертиза нібито виявила в крові загиблого Ігоря Носова значну кількість алкоголю - 3,6 проміле. На суть справи це не вплине, кажуть обидві сторони, бо водій "Шевроле" - правила дорожнього руху не порушував. Але - це дасть змогу винному ухилитися від цивільних позовів. На чотири мільйони гривень.

Інна Данилова, адвокатка Миколи Харківського:

Она невероятно огромная, они не в состоянии оплатить эту сумму вообще.

Донька загиблого Ігоря Носова - в те, що її батько нібито був на підпитку, не вірить.

Анастасія Бондаренко, донька загиблого Ігоря Носова:

Дома был порядок. Были судочки, которые он подготовил на работу. На следующий день ему выходить. Его работа не подразумевает "выпить". Ни перед, ни после.

Відповідати за дії сина доведеться і батькам - щодо них відкрито два кримінальних провадження - допуск неповнолітнього до керування автомобілем та невиконання батьківських обов'язків. Сьогодні ж суд вирішив - наступні два місяці Микола Харківський теж проведе в СІЗО.