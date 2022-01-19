Характерно, що від падіння ринку Росію не врятувало навіть здорожчання нафти... А ціни на Лондонській біржі невпинно зростають, і сьогодні побили рекорд 2014 року. Дефіцит сировини виник через зменшення поставок із Близького Сходу після низки інцидентів. Так, цієї ночі через вибух і пожежу зупинився трубопровід Кіркук-Джейхан, між Іраком і Туреччиною. А за добу до цього нафтові сховища в Арабських Еміратах атакували дрони. Нестабільна ситуація може призвести до зростання цін на бензин і дизпальне в Україні, адже ще в перші дні січня спостерігалося зростання світових цін на нафтопродукти на 10%. Економічні новини далі огляне Оксана Тупальська.

Транзит газу через Україну знизився до рекордного мінімуму за останні чотири роки. За даними директора Оператора газотранспортної системи Сергія Марченка, за перші 16 діб цього року середньодобовий обсяг транзиту становив понад 52 мільйони кубометрів. Для порівняння в січні 2019 року цей показник був 250 мільйонів кубометрів, у січні 2020 року - 83 мільйони, а на початку 2021 року - 124.

У лютому українці отримають платіжки з новими тарифами за холодне водопостачання. Від першого січня вартість одного кубометра води подорожчала приблизно на п'ять гривень. Зростання цін усередині грудня минулого року анонсували пів сотні водоканалів країни. Причина - збільшення витрат на електрику, ремонти на зарплати працівників. Нині найдорожчу воду продає Запорізький облводоканал - майже по 55 гривень за кубометр, найменше платять у Харкові - 25 з половиною гривень за куб.

Пенсіонерів в Україні за останні п'ять років поменшало на мільйон. За даними аналітиків компанії "Опендатабот", спад кількості літніх людей почався ще 2016 року. На початок цього року в країні проживає приблизно одинадцять мільйонів пенсіонерів. Тоді як ще 2015 року було зареєстровано понад дванадцять. Водночас доходи людей старшого віку залишаються скромними. Середня пенсія - три тисячі дев'ятсот 15 гривень.

За останній рік сонячні панелі встановили 15 тисяч українських родин. За даними Держагентства енергоефективності та енергозбереження це майже вдвічі більше ніж у 2020 році. Загалом сонячними панелями в країні користуються 45 тисяч домогосподарств. Вони виробляють понад тисячу двісті мегаватів чистої енергії. Такої кількості вистачить, щоб освітити один районний центр, де мешкає 460 тисяч жителів.