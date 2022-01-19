Занурившись до ополонки, треба тричі пірнути та перехреститись

Пірнула в ополонку й наша Валерія Коломієць. Це було її перше занурення. Які отримала враження? І які рекомендації готова дати тим, хто ще не наважився на крижану купіль - дивіться.

Для когось це вже звична справа, а хтось до ополонки йде вперше. На Набережній Київського водосховища - повно люду. Вікторія на свято Водохреща чекає щороку. Пірнати в крижану воду - для неї традиція.

Вікторія, жителька Києва:

Мабуть, років 10 окунаюсь. Ну скажімо імунітет трішки щоб покращився, покращити самопочуття, можливо, позитивні гормони радості виділяються від такого стресу для організму.

Брати Олександр і Сергій на крижану купіль ідуть разом. І хоч для одного з них сьогодні це вперше, кажуть - налаштовані позитивно.

Усмішка не сходить з облич братів навіть після занурення. Кажуть, адреналін - бадьорить.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

На вулиці мінус п'ять, а відчувається як всі мінус 15, проте ані мороз, ані вітер не завада цим охочим пірнути в ополонку з крижаною водою. Бо щиро вірять - вода на водохреще - цілюща. Перевіримо?

До ополонки йду рішуче, хоча холоду боюсь дуже. Що ж до самого процесу - він простий. Занурившись до ополонки, треба тричі пірнути та перехреститись.

Валерія Коломієць, кореспондентка: