В очікуваннях загрози країна живе з 2014-го року, і в разі чого - зможе протистояти.

Імовірну загрозу вторгнення Росії і перестороги західних партнерів прокоментував президент Зеленський. У зверненні гарант закликав українців не панікувати. Бо в очікуваннях загрози країна живе з 2014-го року, і в разі чого - зможе протистояти.