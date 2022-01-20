Французькі вчителі закликали до другого страйку - на знак протесту проти ковідних обмежень. За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені в школах, порушують звичний перебіг занять.

Діти постійно змушені здавати тести на Ковід. Це демотивує їх приходити на навчання. Кількість учнів у класах постійно змінюється.

Минулого тижня під час першого загально-національного страйку половина шкіл у країні не працювала.