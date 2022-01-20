Французькі вчителі закликали до другого страйку проти ковідних обмежень [ Редактировать ]
Французькі вчителі закликали до другого страйку - на знак протесту проти ковідних обмежень. За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені в школах, порушують звичний перебіг занять.
Діти постійно змушені здавати тести на Ковід. Це демотивує їх приходити на навчання. Кількість учнів у класах постійно змінюється.
Минулого тижня під час першого загально-національного страйку половина шкіл у країні не працювала.
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Попри рекордні цифри хворих на ковід, щодоби в країні фіксують майже 50 тисяч нових заражень - влада Німеччини вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання.
Попри рекордні цифри хворих на ковід, щодоби в країні фіксують майже 50 тисяч нових заражень - влада Німеччини вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання.
Слухання відбулося на тлі урядової кампанії щодо батьків, які через пандемію відмовляються відправляти своїх дітей на навчання.
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Напередодні уряд країни вирішив запровадили ковід-перепустки.