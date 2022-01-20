В России заявили о новых переговорах Путина и Байдена [ Редактировать ]
В Кремле допустили возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".
Россия считает такие переговоры полезными для обеих стран. В России не исключают очередного общения двух президентов. После ответа США по "гарантиям безопасности" будет понимание, когда Путин и Байден решат подключиться лично, добавил он.
Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить.
Песков отметил, что президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога.
Он также сообщил, что Путин в четверг проведет международный телефонный разговор. Однако не указал, с кем именно.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 10 января, представители США и России - Венди Шерман и Сергей Рябков провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности"
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России сделала заявление
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сделал заявление
В среду, 19 января, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты Америки предпочли бы решить ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины мирным путем
В среду, 19 января, Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским