В Кремле допустили возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

Россия считает такие переговоры полезными для обеих стран. В России не исключают очередного общения двух президентов. После ответа США по "гарантиям безопасности" будет понимание, когда Путин и Байден решат подключиться лично, добавил он.

Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить.

Песков отметил, что президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога.

Он также сообщил, что Путин в четверг проведет международный телефонный разговор. Однако не указал, с кем именно.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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