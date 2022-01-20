В Алматы обнаружили тайные захоронения участников массовых беспорядков [ Редактировать ]
В Казахстане, в городе Алматы, правоохранительные органы обнаружили тайные захоронения участников массовых беспорядков. Об этом сообщает Informburo.
Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.
Точное местоположение захоронений в полиции не назвали, сославшись на то, что детали расследования разглашению не подлежат.
Как сообщали "Подробности", 11 января президент Казахстана назначил Алихана Смаилова премьер-министром.
Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.
Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Казахстане, в городе Алматы, за сутки задержали около 1700 человек
В среду, 5 января, в Казахстане заявили о захвате аэропорта Алматы
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убийствах во время митингов
В городе Нур-Султан (столица Казахстана) введен режим чрезвычайного положения
В среду, 5 января, в Казахстане, в Алматы, протестующие начали штурм акимата (мэрии)