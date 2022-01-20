В Казахстане, в городе Алматы, правоохранительные органы обнаружили тайные захоронения участников массовых беспорядков. Об этом сообщает Informburo.

Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

Точное местоположение захоронений в полиции не назвали, сославшись на то, что детали расследования разглашению не подлежат.

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