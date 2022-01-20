Чотири транспортні літаки, якими до України цього тижня привезли військову допомогу від Британії, - ще не все. Лондон може збільшити військову допомогу Києву, - заявив міністр оборони країни Бен Воллес. В українському оборонному відомстві подякували й наголосили, що скористаються британською зброєю лише для захисту України.

Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України: