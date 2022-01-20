Лондон збільшить військову допомогу Києву [ Редактировать ]
Чотири транспортні літаки, якими до України цього тижня привезли військову допомогу від Британії, - ще не все. Лондон може збільшити військову допомогу Києву, - заявив міністр оборони країни Бен Воллес. В українському оборонному відомстві подякували й наголосили, що скористаються британською зброєю лише для захисту України.
Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України:
Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою - для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури та для захисту мирного населення.
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Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками. На тлі загрози вторгнення Росії в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти.
Також Велика Британія наважилася на постачання зброї Україні. Перші літаки із протитанковими оборонними системами вже приземлилися в Києві.
Це - легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета - знищення бронетехніки в ближньому бою.
Ідеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії як союзники по НАТО і для передання якого третій стороні потрібно схвалення Вашингтона.
Постачання зброї чи боєприпасів до України мають бути узгоджені з іншими країнами. Зокрема тими, які входять до складу Вишеградської четвірки. А це Німеччина, Австрія та країни Балтії.