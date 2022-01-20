Війна на Донбасі: ворог чотири рази порушив режим тиші [ Редактировать ]
Нинішні захисники України останніми днями мали відносний перепочинок, адже на фронті три доби поспіль трималася тиша. Щоправда, сьогодні ворог уже чотири рази порушив режим припинення вогню. Двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед наших армійців немає. Докладніше Руслан Смєщук.
Передові позиції поблизу селища Золоте, а насправді - агломерації шахтарських селищ на передовій, це - Луганщина. На посту - цей дев'ятнадцятирічний хлопчина. На фронті він нещодавно, але вже звик до місцевих суворих реалій.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Ожидание было то, что больше будет обстрелов, стрелянины. А приехал - и более менее тихо. Первое время страшно было - а потом привык.
В Ігоря воював батько, і хлопець розповідає, що спочатку його рішення в родині не схвалили. Проте хлопець обрав армію ще в школі. І був непохитним.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Мама была против, но потом смирилась. А бате я сказал - это мой выбор.
Наразі тут тихо. Вояки розповідають, що супротивник змінює свої загони, тож не хоче дратувати українських армійців.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз у них ротація, і вони хочуть спокійно уйти. І вони по нас не стріляють. А коли поміняються - то вже хто його знає.
Тож доки вороги не стріляють - треба користуватися мирною миттю.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Благоустройство. Робимо, щоб нам було удобно, тож самі ступеньки. Ти йдеш - подскользнувся , і все, може бути травма. Навіть хребта. А травма хребта - це вже мінус бойова одиниця.
А ще можна просто насолодитися спокоєм, адже таке тут трапляється рідко. Чи навіть приділити увагу місцевим чотирилапим - головній відраді на передовій.
За даними штабу операції Об'єднаних сил, останні дві доби минули взагалі без ворожих обстрілів. Такого на фронті не було вже давно.
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