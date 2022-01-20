Вашингтон ухвалив пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару російським багатіям. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А також додав, що напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен особисто запевнив у готовності його країни застосувати ці та інші важелі для стримування Росії.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: