Вашингтон ухвалив пакет болісних для Росії санкцій - Кулеба [ Редактировать ]
Вашингтон ухвалив пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару російським багатіям. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А також додав, що напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен особисто запевнив у готовності його країни застосувати ці та інші важелі для стримування Росії.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
США готові й надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми отримали у грудні. Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена недавно схвалила виділення $200 млн додаткової допомоги з безпеки Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки й оборони нашої держави до $650 млн за 2021 рік.
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