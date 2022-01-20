Анджей Дуда та Володимир Зеленський обговорювали питання безпеки [ Редактировать ]
Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Польщі. А саме у містечку Вісла - там резиденція польського лідера. Віч-на-віч Володимир Зеленський і Анджей Дуда говорили про безпеку - а точніше - потенційну загрозу з боку Росії. Йшлося і про допомогу, яку може надати Києву Варшава. Також порушили питання енергетики і транспортного сполучення між країнами. Нагадаю, візит Зеленського до Польщі - дводенний, тож переговори триватимуть і завтра.
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Російська агресія та безпека на Сході України - тема номер один на переговорах Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Зустрітися лідери мають у Варшаві 20 та 21 січня.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу
Раніше повідомлялося, що президенти обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрозу нового вторгнення з боку РФ на територію України.
Володимир Зеленський розпочне дводенний візит до Польщі.