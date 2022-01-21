У Єврокомісії ухвалили рішення запросити Україну до сертифікації "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Україну запросять до сертифікації "Північного потоку-2". Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, який перебуває з візитом у Брюсселі. Рішення ухвалили напередодні у Єврокомісії. Більше подробиць - знає Олена Абрамович.
Київ офіційно запросили долучитися до процесу сертифікації газогону "Північний потік-2". З такою новиною після переговорів у Єврокомісії вийшов очільник українського Міненерго.
Герман Галущенко, міністр енергетики України:
Це офіційна позиція, яку ми отримали сьогодні. Тобто ми будемо брати участь безпосередньо в оцінці сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині.
Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. "Нафтогаз" тоді звернувся до німецького Федерального мережевого агентства з проханням долучитися до сертифікації газогону. Проте відповідь досі не надійшла. Крок нам назустріч зробила Єврокомісія. Обіцяють у Брюсселі також допомогти Києву відʼєднатися від енергомереж Росії та Білорусі й синхронізуватися з європейськими, зауважив міністр.
Герман Галущенко, міністр енергетики України:
Зараз ми на фінальному етапі. В цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі - це має бути зима і літо, і в принципі після цього ми підходимо до питання, що ми готові, показали в енергосистемі стабільність і готовність до обʼєднання з енергомережами.
Статися це може вже у 2023 році, каже Галущенко. І запевняє - з постачанням вугілля проблем не має виникнути - наша держава готова до ізольованої від Росії та Білорусі зими.
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