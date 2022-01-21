В інформаційному полі на цю тему є чимало спекуляцій.

Міністерство оборони України не коментуватиме неофіційні повідомлення про надання Україні допомоги у вигляді озброєнь. Таке заявив очільник відомства Олексій Резніков.

Він каже, що в інформаційному полі на цю тему є чимало спекуляцій. А їх використовує Росія та їхні агенти впливу, аби блокувати таку військову підтримку. При цьому міністр визнав, що обсяги допомоги нині, дійсно, безпрецедентні.

Нагадаю, днями до України надійшла зброя від Великої Британії. У численних ЗМІ також з'явилися повідомлення про можливе отримання нової партії від країн Балтії та Чехії.