Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні у Швейцарії зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Напередодні Блінкен провів кілька раундів переговорів у Німеччині. Головна тема - можлива агресія Росії проти України. Тетяна Логунова розкаже більше.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Німеччини. Щоб поговорити про можливий напад Росії на Україну. З головною дипломаткою країни Анналеною Бербок, яка і сама днями відвідала Київ та Москву.

І ще двома європейськими колегами - заради цієї зустрічі до Берліна прибули міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та заступник головного дипломата Британії Джеймс Клеверлі. Такий переговорний формат називають "трансатлантичною четвіркою".

Ласкаво просимо до Берліна! Дуже рада Вас усіх бачити.

Берлінські консультації тривали кілька годин. Почали у форматі четвірки, а завершили розмовою віч-на-віч. Після якої Бербок та Блінкен вийшли на пресконференцію. Закликали Росію вжити негайних кроків для деескалації ситуації.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми закликаємо Росію негайно вжити кроків з деескалації. Будь-які подальші агресивні дії матимуть дуже серйозні наслідки. Ідеться про збереження європейського мирного порядку, не менше. Він для нас украй важливий, і ми його захищатимемо.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

У нас чітка позиція - в разі, якщо російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою.

Надвечір Блінкен провів переговори й з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони відбувалися за зачиненими дверима, але йшлося знову про Україну. Блінкен узгоджував позицію колективного Заходу перед вильотом до Швейцарії. В Женеві він зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ці переговори вже називають надважливими, адже від них залежатиме подальший розвиток подій.