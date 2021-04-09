Украинка стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике (видео) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
24-летняя харьковчанка Ирина Деха повторила достижение нашей соотечественницы Камилы Конотоп и стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.
На первенстве Европы, которое проходит в Москве, украинка завоевала три золотые медали в весовой категории до 76 кг и стала двукратной чемпионкой Европы. Впервые Ирина Деха ступила на наивысшую ступеньку пьедестала в норвежском Ферде в 2016 году.
Выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг), Деха в общем зачете опередила двух россиянок - Яну Сотиеву (246 кг в сумме двоеборья; 112+134) и Анастасию Романову (243 кг; 111+132).
На Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ирина Деха стала пятой, в 2017 году выиграла Всемирную универсиаду в Тайбэе, а в 2020-м завоевала "золото" Кубка мира в Риме.
Напомним, что 7 апреля умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, установивший 26 мировых рекордов.
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Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг показала лучший результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг). Следовательно, у нее три медали высшей пробы - по сумме двоеборья и за отдельные виды. Камила Конотоп завоевала для Украины первое "золото" среди женщин на чемпионатах Европы с 2016 года
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