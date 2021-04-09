24-летняя харьковчанка Ирина Деха повторила достижение нашей соотечественницы Камилы Конотоп и стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.

На первенстве Европы, которое проходит в Москве, украинка завоевала три золотые медали в весовой категории до 76 кг и стала двукратной чемпионкой Европы. Впервые Ирина Деха ступила на наивысшую ступеньку пьедестала в норвежском Ферде в 2016 году.

Выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг), Деха в общем зачете опередила двух россиянок - Яну Сотиеву (246 кг в сумме двоеборья; 112+134) и Анастасию Романову (243 кг; 111+132).

На Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ирина Деха стала пятой, в 2017 году выиграла Всемирную универсиаду в Тайбэе, а в 2020-м завоевала "золото" Кубка мира в Риме.

Напомним, что 7 апреля умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, установивший 26 мировых рекордов.