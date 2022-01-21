В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать сильный ветер [ Редактировать ]
В пятницу, 21 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей.
Ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, "желтый").
В Киеве и Киевской 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 17 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение
В четверг, 13 января, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение
В пятницу, 21 января, в Украине будет ветрено, порывы ветра местами ожидаются до 20 метров в секунду
Кроме того, температура воздуха опустилась до -2 градусов Цельсия
Ночью за счет прояснений будет несколько морознее