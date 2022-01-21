В пятницу, 21 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей.

Ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, "желтый").

В Киеве и Киевской 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.

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