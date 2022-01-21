В пятницу, 21 января, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По классификации землетрясение относится к ощутимым.

Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе Кривого Рога, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних этажах.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

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На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

Кроме того, в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. , Эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

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