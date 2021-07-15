Умер известный артист и музыкант Петр Мамонов [ Редактировать ]
Знаковый советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов ушел из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на информацию от жены артиста.
Ранее супруга Петра Мамонова, призналась, что теряет надежду на возвращение мужа.
"На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме", - рассказывала Ольга.
Напомним, Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, где позже был помещен на аппарат ИВЛ.
Ранее сообщалось, что умер бывший муж Аллы Пугачевой.
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