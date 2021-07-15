Знаковый советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов ушел из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на информацию от жены артиста.

Ранее супруга Петра Мамонова, призналась, что теряет надежду на возвращение мужа.

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"На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме", - рассказывала Ольга.

Напомним, Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, где позже был помещен на аппарат ИВЛ.

Ранее сообщалось, что умер бывший муж Аллы Пугачевой.

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