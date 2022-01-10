В США скончался американский актер и стендапер Боб Сагет. Ему было 65 лет. Об этом в Twitter сообщил офис шерифа графства Ориндж

Выяснилось, что сотрудники отеля The Ritz-Carlton в Орландо обнаружили в номере тело мужчины. Впоследствии его опознали как Сагета.

Детективы не заметили на месте, где нашли труп, каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть. Наркотики в этом деле также не замешаны.

Члены семьи актера, в том числе жена Келли Риццо и взрослые дети, нарушили молчание по поводу внезапной смерти комика.

"Мы опустошены и не можем поверить, что наш любимый Боб скончался сегодня. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоев общества смехом", - говорится в заявлении семьи Сагет для Page Six.

Боб Сагет родился в 1956 году в Филадельфии. Зрителям он запомнился ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме "Полный дом" и в качестве ведущего телепередачи America’s Funniest Home Videos.

С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале "Как я встретил вашу маму". Также его любили за непристойные шуточки на его выступлениях.

Напомним, что в январе 2021 года в Калифорнии умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).

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