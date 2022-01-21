Норвегія прийме найбільшу кількість армійців за всю історію зимових навчань [ Редактировать ]
Наймасштабніші навчання за Полярним колом проведе НАТО.
У місії візьмуть участь 35 тисяч солдатів із 28-ми країн. Однак кількість військових може ще зрости. Маневри заплановані на кінець березня.
Більшість із них відбуватиметься на півночі Норвегії. Цьогоріч країна прийме найбільшу кількість армійців за всю історію зимових навчань.
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