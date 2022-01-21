Наймасштабніші навчання за Полярним колом проведе НАТО.

У місії візьмуть участь 35 тисяч солдатів із 28-ми країн. Однак кількість військових може ще зрости. Маневри заплановані на кінець березня.

Більшість із них відбуватиметься на півночі Норвегії. Цьогоріч країна прийме найбільшу кількість армійців за всю історію зимових навчань.