Невакцинованих громадян Австрії почнуть штрафувати [ Редактировать ]
Нижня палата парламенту Австрії підтримала запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Норма поширюється на все доросле населення - віком від 18-ти років.
Якщо законопроєкт схвалить верхня палата, він набуде чинності вже у лютому. А з середини березня невакцинованих почнуть карати штрафом - до трьох із половиною тисяч євро.
В опозиції це назвали "кроком до тоталітаризму".
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