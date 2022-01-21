Їй лише 19, але вона вже самоcтійно облетіла Земну кулю.

Навколосвітню подорож завершила наймолодша льотчиця - Зара Резерфорд. Дівчина самостійно пролетіла понад 50 тисяч кілометрів на надлегкому літаку та встановила світовий рекорд.

Як Зарі вдалося подолати такий далекий шлях - далі в сюжеті.

Їй лише 19, але вона вже самоcтійно облетіла Земну кулю. Зара Розерфорд перетнула Атлантику, Канаду, східне узбережжя США та Карибське море, пролетіла через Панаму, Коста-Рику та Мексику. Майже на місяць застрягла на Алясці - погода була нельотною. Дівчині довелося довго чекати дозволу на виліт. Та загалом їй вдалося облетіти 52 країни - 5 континентів.

-Я сподіваюся стати наймолодшою жінкою, яка сама облетить планету.

І це їй вдалося. Зара встановила новий світовий рекорд. Попередній належав Шасті Ваєз, на той момент жінці було 30. Зара потрапила до Книги рекордів Гіннеса і як перша дівчина, яка здійснила навколосвітній політ у надлегкому літаку. А також стала поки що єдиною бельгійкою, котра змогла це зробити.

Саме з Бельгії й розпочалася подорож дівчини. 18 серпня Зара вилетіла з аеропорту Кортрейк-Вевельгем, що на заході країни. Сюди ж повернулася вже за 5 місяців справжньою зіркою. Зустрічати її прийшли кілька десятків фанатів та, звісно, родина. Батько й мати Зари теж пілоти. Саме вони й стали головними вчителями доньки в авіації.

Сем Ретерфорд, батько Зари:

Ми говорили їй та нашому сину від народження, що вони можуть зробити все, що вони надзвичайні й не мають обмежень. Думаю, вона сприйняла це дуже буквально! Та Зара впоралася з усіма викликами цього польоту, виявила стійкість і все витримала! Дивовижно!

Загалом Зара подолала понад 50 тисяч кілометрів. І на такому довгому шляху викликів було багато. Найбільший - потрапити в повітряний простір Північної Кореї.

Зара Ретерфорд, льотчиця:

Вони випробовують ракети без попередження. Тож коли побачать на своєму екрані світло або літак на низькій висоті, що прямує до їхньої країни, то, певно, захочуть дізнатися, хто це. І, чесно кажучи, така перспектива мене не надто приваблювала!

Зара сподівається, що її приклад надихне дівчат більше цікавитися наукою, зокрема математикою та інженерією. Сама ж льотчиця хоче стати астронавткою.