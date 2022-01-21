У США підготували законопроєкт про "ленд-ліз" для України [ Редактировать ]
У США підготували законопроєкт про "ленд-ліз" для України. Затвердити відповідний документ запропонувала сенаторка Джин Шахін. Програма "ленд-лізу" дозволить спростити надання військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення. Якщо її затвердять, бюрократичні перепони не завадять Адміністрації швидко надати Україні все необхідне для захисту, зокрема боєприпаси, техніку й продовольство. "Ленд-ліз" широко практикували в роки Другої світової війни, коли Сполучені Штати на частково безоплатній основі постачали зброю і стратегічні матеріали своїм союзникам у боротьбі з фашистами.
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