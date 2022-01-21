Про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України заявили лідери Великої Британії, Німеччини та Австрії. Допомогти військовими ресурсами готові й інші держави, зокрема Нідерланди, Іспанія та Канада.

Як саме країни всього світу підтримують Україну - дивіться далі.

"Будь-яке вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою". Про це заявили прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Напередодні вони провели телефонну розмову та узгодили спільну позицію щодо наслідків для Росії у разі нападу на Україну. Політики погодилися, що подальша воєнна агресія дорого коштуватиме Кремлю.

"Забрати руки від України" закликав Росію глава МЗС Австрії. Із такою заявою Александер Шалленберг виступив у Національній раді країни. У своїй промові Шалленберг зазначив: більшість вимог Росії, такі, як гарантії, що Україна ніколи не вступить до НАТО, "є просто неприйнятними". За словами очільника зовнішньополітичного відомства Австрії, такі питання має вирішувати сам Альянс, а не якась третя країна. Шалленберг також додав, що подальша агресія Російської Федерації проти України "матиме серйозні наслідки для Росії".

В уряді Нідерландів заявили про готовність надати військову допомогу Україні. Відповідну заяву зробив глава МЗС - Вопке Хукстра. За його словами, пропозицію стосовно допомоги розглянуть у разі відповідного запиту до НАТО або напряму до Нідерландів. Раніше через Альянс уже було таке звернення. Але тоді, його заблокувала Німеччина, а Нідерланди підтримали. Однак тепер позиція цих держав змінилася докорінно,- запевнив міністр.

До Чорного та Середземного морів Іспанія скерувала військові кораблі. Там вони приєднаються до військово-морських сил НАТО. Про це повідомила міністр оборони - Маргарита Робліс. Відправити судна вирішили через напруженість у регіоні, зокрема, нарощування російських військ на кордоні з Україною. За словами Робліс, мінний тральник уже в дорозі, а фрегат вирушить найближчими днями. Також уряд Іспанії розглядає можливість направити винищувачі до Болгарії. Раніше в Чорне море скерувала фрегат і Канада.

Також Канада продовжить військову тренувальну місію "UNIFIER" в Україні. Попередньо ці навчання планували закінчити в березні, проте тепер їх хочуть продовжити ще на пів року. У рамках місії в Україні перебуває щонайменше 200 канадських військовиків. Вони працюють у різних локаціях - діляться досвідом із українськими силовиками. В уряді Канади планують збільшити кількість інструкторів і направити до Києва оборонну зброю та обладнання. Йдеться передусім про передачу Збройним силам України вогнепальної зброї, окулярів нічного бачення, шоломів, бронежилетів і рацій.