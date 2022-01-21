У чотирьох областях України оголошено штормове попередження [ Редактировать ]
У чотирьох областях України оголошено штормове попередження. Очікується поривчастий вітер і хуртовини. "Жовтий" рівень небезпеки оголошено у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. У ДСНС попередили - такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Дороги в більшості областей скує ожеледиця. На Заході та Сході країни - буде дуже вітряно. Тож рятувальники закликають бути обережними й триматися подалі від рекламних щитів.
В пятницу, 21 января, в Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
А вулиці Львова скувала ожеледиця. Лише за ранок на дорогах міста патрульна поліція зафіксувала понад 20 аварій. На стан доріг жаліються і водії, і пішоходи.
А вулиці Львова скувала ожеледиця. Лише за ранок на дорогах міста патрульна поліція зафіксувала понад 20 аварій. На стан доріг жаліються і водії, і пішоходи.