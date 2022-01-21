Урегулирование конфликта на Донбассе – неотъемлемая часть восстановления стабильности в Европе. Для этого все страны сегодня ведут диалог, ищут компромиссы и стремятся выполнять взятые на себя обязательств. Нынешняя украинская власть к этому оказалась совершенно не готова. Об этом журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя встречу Министра иностранных дел РФ с Государственным секретарем США.

"Этот год начался с активных усилий всех ведущих стран мира по формированию новой системы безопасности в Европе. Идут очень сложные переговоры, постоянно проводятся консультации в разных форматах между Россией, США, странами ЕС. Несмотря на разногласия, все мировые игроки хотят избежать конфронтации, снять напряженность в отношениях. Это вселяет надежду, что цель будет достигнута, и в Европе воцарится мир и стабильность", - отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что урегулирование конфликта на Донбассе – неотъемлемая часть возврата к стабильности и сотрудничеству в Европе. Поэтому очень многое зависит от позиции Украины. Но украинская власть, вопреки надеждам украинских граждан, в этом процессе конструктивного участия не принимает.

"Два года назад на выборах власть твердо обещала украинским гражданам мир. Брала обязательства перед партнерами по политическому урегулированию конфликта. Но ничего не сделала. Даже сейчас, когда все страны ищут пути для снятия напряженности, украинская власть продолжает говорить языком ультиматумов. Это тупиковая и очень опасная позиция. Украина должна выступать со своими предложениями, говорить не о том, чего нельзя, а что допустимо. Нам надо использовать все возможности и инструменты. Нужен диалог с Донбассом, продуктивная работа Трехсторонней контактной группы в Минске. Необходимо принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Но для реальных действий у власти нет политической воли", - заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

По его словам, война для власти превратилась в поле для политического пиара и отвлечения внимания общества. Провластные политики то бросаются раздувать милитаристские настроения, то выступают с успокоительными заявлениями, но ничего не делают.

"На восьмом году конфликта одной риторики недостаточно. Нужны действия. Должны работать переговорщики. Нужно восстанавливать прямой диалог с Россией. Перестать твердить мантру о «скором вступлении в НАТО», когда реальность показывает, что это невозможно. Украинский МИД должен разработать свои предложения по обеспечению безопасности в Европе. Парламент с первых дней работы должен заняться законами, необходимыми для мира. А если политической воли к миру нет – этой власти пора уходить. Украине нужны политики, которые поведут страну к миру, а не в пропасть национальной катастрофы", - резюмировал Юрий Бойко.