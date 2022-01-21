Эксперт назвал главный провал команды Зеленского в суде по делу Порошенко [ Редактировать ]
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В том, что Офис президента проиграл Петру Порошенко в Печерском суде, виноват заместитель ОП Олег Татаров. Такое мнение выразил в комментарии на своем ФБ политолог Дмитрий Джангиров.
"Провалы Банковой по судебно-правовой линии можно смело назвать "Олег Юрьевич Татаров", - заявил эксперт. - Причем проблема заместителя главы ОП состоит в том, что в силу большого общественного внимания к курируемым им вопросам, он стал публичной фигурой – скорее всего, без особого на то личного желания. И "опубличили" его, в первую очередь, – "грантоеды" и агенты влияния США, с которыми он зарубился по вопросу контроля иностранцев над процессом отбора судей, а также по конкурсам на должности глав НАБУ и САП".
По его словам, главным страгическим поражением Татарова является сбой в попытке установить контроль Банковой над Конституционным и Верховным судами, и в целом – над отечественной судебной системой.
"Еще хуже ситуация с антикоррупционной «вертикалью»: действия Олега Татарова поссорили Зеленского с США (даже во время последнего визита в Киев, вроде бы как посвященного "российской угрозе", Энтони Блинкен напомнил о борьбе с коррупцией и необходимостью срочно назначить главу САП), но людей Банковой на "антикоррупционные должности все равно продвинуть не удалось", - подчеркнул Джангиров.
"И вот последний конфуз: Печерский районный суд Киева, несмотря на всю подготовку со стороны Офиса Президента – как в публичном пространстве, так и в "подковерной" сфере, de facto отпустил Петра Порошенко, несмотря на выдвинутые против него обвинения в государственной измене ("личное обязательство" – минимальная ограничительная мера), - пишет эксперт. - Это тяжелое юридическое, политическое и, возможно, – электоральное поражение власти, "отцом" которого вновь является Олег Татаров".
Джангиров полагает, что все эти "победы" и поражения вполне конкретным образом сказываются на рейтинге преЗЕдента.
"Особенно тогда, когда кадры ни на что не способны, но остаются на своих местах", - отметил он.
Политический эксперт Светлана Кушнир в комментарии на ФБ в свою очередь отметила, что через дело Петра Порошенко, "состряпанное на коленке (а потому и такое хиленькое в юридическом плане), замглавы ОПУ Олег Татаров хотел добраться к телу Зе".
"Олег Татаров - одиозный персонаж ещё со времен махрового режима беглого Виктора Януковича, тогда он служил одному царю, а вот пришло время - и новому. В начале каденции Зеленского, господин Татаров, демонстрируя верность главе державы, решил свой главный трек- отмазал себя же от ответственности в деле Микитася. За счет рейтинга Зеленского. Сейчас же тоже надо было «порешать», но случился конфуз с упрямый судьей Алексеем Соколовым", - подчеркнула она.
Политолог полагает, что Олег Татаров с первых днем на должности установил и негласно курирует суды, систему правосудия и, конечно же, саму реформу в этой сфере.
"Провалилась и попытка установить тотальный контроль ОП над судебной системой, - написала Кушнир. - Именно Татаров вел соглядатайство за конкурсом на должность главы САП ( Зеленский перед Байденом по этому вопросу даже обязательство взял), который так и не довели до финала. С подачи все того же Олега Татарова, шестой президент поссорился с западными партнерами и в вопросе по главе НАБУ".
Эксперт полагает, что "с такими подельниками и врагов не надо".
"Сведут вас, Владимир Александрович, такие Татаровы на эшафот. Они - с гешефтом и в сторонке, а вы - без головы и обплеванные толпой разочарованных в вас сторонниках, - пишет политолог. - Тут надо срочно делать выводы. Кадровые выводы: менять команду, а лучше - взять их всех в охапку и реально за граты запроторить! Вот тогда на второй срок вы пойдёте, как победитель внутренней коррупции и контры!"
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