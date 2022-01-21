Опозиційні депутати вимагають переобрання Верховної Ради [ Редактировать ]
І вже в понеділок - після найдовших за останні 10 років канікул - роботу відновлює Верховна Рада. Депутати працюватимуть під куполом. Закриють попередню сесію, і урочисто відкриють нову. Порядок денний ще остаточно не узгодили. Натомість уже відомо, серед пріоритетних питань - Економічний паспорт і підготовка нацспротиву.
Утім, у парламентській опозиції - вважають роботу ВР неефективною. І вимагають перевиборів
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
На самом деле они действительно не особо перетруждаются, но дело даже не в этом. Дело в том, что Парламент, который сегодня потерял доверие людей, а доверяют парламенту 6% граждан Украины, он не имеет права представлять народ Украины. И Парламент должен быть переизбран, причем чем больше он работает в том виде монобольшинства, в каком сегодня это происходит, тем больше принимается плохих и вредных для страны и для людей законов. Поэтому мы выступаем за перевыборы этого парламента как можно быстрее, чтобы новые депутаты понимали свою ответственность за те обещания, которые они дают, когда идут на выборы. Эти депутаты уже ничего хорошего не сделают.
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