І вже в понеділок - після найдовших за останні 10 років канікул - роботу відновлює Верховна Рада. Депутати працюватимуть під куполом. Закриють попередню сесію, і урочисто відкриють нову. Порядок денний ще остаточно не узгодили. Натомість уже відомо, серед пріоритетних питань - Економічний паспорт і підготовка нацспротиву.

Утім, у парламентській опозиції - вважають роботу ВР неефективною. І вимагають перевиборів

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":