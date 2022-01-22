В американском штате Флорида с мыса Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas V с двумя спутниками, принадлежащими Пентагону, на борту. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора United Launch Alliance.

Таким образом, ракета выведет на геосинхронную орбиту высотой около 36 тысяч километров спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США, целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран.

Отмечается, что аппараты направлены на пополнение создаваемой в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два спутника GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара – в 2016 году. Вся информация об их операциях строго засекречена.

Читайте также, на территории Китая провели успешный запуск ракеты-носителя Чанжэн-7А, груженой двумя экспериментальными спутниками для исследования космической среды серии Шиянь-12. оба тестовых спутника были разработаны Китайской академией аэрокосмических технологий (CAST).

Кроме того, американская компания SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 48 спутников глобальной интернет-сети Starlink. Запуск аппаратов был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9, через девять минут после запуска первая ступень ракеты носителя вернулась на Землю.

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