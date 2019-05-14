Суд отказался разрешить въезд в Украину российскому дизайнеру Артемию Лебедеву, сообщают "Украинские новости".

Дизайнер обратился в суд с требованием отменить постановление Службы безопасности Украины от 13 марта 2017 года о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.

Из текста постановления следует, что Лебедев является активным сторонником антиукраинской общественной позиции, идеологии так называемого "Русского Мира" и деятельности боевиков ОРДЛО.

СБУ считает, что дизайнер через ресурсы сети Интернет осуществляет распространение информационных материалов с выразительной антиукраинской пропагандой, формирующие у читателей представления, которые могут привести к совершению действий в ущерб территориальной целостности Украины. Для распространения таких материалов Лебедев использует персонифицированную блог-страницу на сайте "LiveJournal" ("Живой Журнал"), а также аккаунты в социальных сетях: "ВКонтакте" ( общее количество подписчиков Лебедева составляет 27 тыс. человек) и Facebook ( общее количество подписчиков составляет 164 тыс. человек), Twitter (общее количество подписчиков составляет 75 тыс. человек), "Google+" (общее количество подписчиков составляет 625 тыс. человек) и канал на видеохостинге "Youtube" (общее количество подписчиков составляет 6 тыс. человек).

СБУ заявляет, что через эти соцсети истец осуществляет распространение специально подготовленных спецслужбами РФ информационных материалов, направленных на манипулирование общественным сознанием в вопросах дискредитации проевропейского внешнеполитического курса Украины, осуждения АТО и обеспечения обороноспособности государства и мобилизационных процессов.

Скандальный пост Лебедева в Facebook об аннексии Крыма Россией

Кроме того, в постановлении СБУ утверждает, что дизайнер поддерживает политику так называемой "Новороссии".

"Под фотографиями, которые сделаны на временно оккупированной территории АР Крым, содержатся категорические сообщения, что АР Крым - это часть России, и что эта территория только через историческое недоразумение 20 лет было не российской", - отмечается в материалах дела.

Также в собственных публикациях на указанных ресурсах дизайнер утверждал, что сам лично нарушал действующее законодательство Украины и незаконно находился на временно оккупированных территориях Украины, о чем, также свидетельствуют обнародованные им фотографии.

Лебедев не согласился с такими доводами СБУ.

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В частности, он ссылается на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства идентификации личности, которая распространяла указанную информацию в сети Интернет.

Решением суда первой инстанции от 9 января текущего года в удовлетворении административного иска отказано.

Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу.

Апелляционный суд 8 мая отклонил жалобу, соответственно, решение о законности запрета въезда в Украину вступило в силу.

Апелляционный суд отметил, что защита Лебедева не предоставила доказательств того, что провокационные публикации на его страницах в Интернет-ресурсах размещались посторонними лицами.

Раньше сообщалось о том, что Екатерина Варнава попала в "черный список" Украины. А также российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле.