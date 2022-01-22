У убитой на шее были найдены следы от ножевых ранений/ фото: ZMINA

В населенном пункте Шкарев, который находится в Ривненской области, произошло убийство 74-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Правоохранители получили сообщение от 67-летнего соседа погибшей. Он рассказал, что женщина перестала отвечать на телефонные звонки. После приезда на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили разбросанные вещи, а на полу - мертвую хозяйку.

Отмечается, что у убитой на шее были найдены следы от ножевых ранений, а на голове повреждения. Известно, что Тело отправили на экспертизу. По факту умышленного убийства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются поиски виновного.

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