25-летний житель Татарбунар Одесской области ночью напал на 73-летнюю женщину, пробравшись к ней в дом. Парень сначала изнасиловал пенсионерку, а затем оделся в обновы, которые нашел в одной из комнат, и ушел.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские разоблачили молодого человека через несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.

Правонарушителю объявили подозрение по ч.1 ст.152 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Парню грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина изнасиловал 15-летнюю соседку. По данным правоохранителей, мужчина затащил девочку к себе в квартиру и, угрожая физической расправой, связал ее, а затем изнасиловал.

Также мы писали о том, что в Ривне ребенка изнасиловали возле школы. Продолжаются следственные действия.

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