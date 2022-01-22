Політичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії сядуть за стіл переговорів. Зустріч запланували на 26 січня. Про це повідомив очільник Офісу президента. Щоправда, де саме вона відбудеться - Андрій Єрмак не уточнив. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що це буде Париж. Нагадаю, на початку місяця радники нормандської четвірки провели перемови у Підмосков'ї. Але представників України там не було.