Політичні радники лідерів Нормандської четвірки сядуть за стіл переговорів [ Редактировать ]
Політичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії сядуть за стіл переговорів. Зустріч запланували на 26 січня. Про це повідомив очільник Офісу президента. Щоправда, де саме вона відбудеться - Андрій Єрмак не уточнив. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що це буде Париж. Нагадаю, на початку місяця радники нормандської четвірки провели перемови у Підмосков'ї. Але представників України там не було.
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