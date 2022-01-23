На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции привили 38 861 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу - 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу - 10 234 человек.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации в стране привито 15 155 838 человек, из них получили две дозы - 14 457 249, получили дополнительную дозу вакцины 13 021 человек, а бустерную дозу - 203 445. При этом всего сделана 29 829 551 прививка.

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Кроме того,в Украине бустерную прививку от коронавируса получили уже почти 100 тысяч человек. Общее количество проводимых иммунизаций уже приближается к 30 миллионам, глава Минздрава Виктор Ляшко также сообщил, что в селах начали работать мобильные бригады по вакцинации.