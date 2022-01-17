В Украине бустерную прививку от коронавируса получили уже почти 100 тысяч человек. Общее количество проводимых иммунизаций уже приближается к 30 миллионам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодня почти 100 тысяч украинцев сделали третью прививку", - говорится в сообщении.

В частности, что глава Минздрава Виктор Ляшко также сообщил, что в селах начали работать мобильные бригады по вакцинации, а также обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

Вместе с тем президент отметил, что такой центр необходимо обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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