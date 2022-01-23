Сполучене Королівство давно підтримує Україну не лише на словах.

Тривожний початок року. Українців просто вимотують загрозливими новинами про неминучий наступ і початок повномасштабної війни. І що цікаво - градус інформаційного кипіння підвищують західні політики.

Наші ж, навпаки - намагаються його знизити. Хай там як - такої кількості дипломатичних візитів в Україну, як останнім часом, не було дуже давно. Таємне турне голови ЦРУ минулого тижня, несподіваний приїзд американського держсекретаря - цього. Україну згадують на всіх переговорних майданчиках. І риторика здебільшого однакова: беззаперечна підтримка Києва та засудження агресії з боку Росії.

Хоча є й прецеденти. Після антиукраїнських висловлювань у відставку пішов командувач Військово-морських сил Німеччини. Та все ж такі випадки є винятком. Бо позиція західних партнерів - спільна. І доказ цього не лише на словах. А й в тоннах військової допомоги, які цього тижня отримала Україна від Штатів і Британії.

Про дипломатичний широкий фронт розкажуть наші кореспонденти одразу із трьох столиць.

Україна. Київ. Цього тижня, це, певно, найпопулярніший напрямок світових топ-дипломатів.

Про нас нині говорить весь світ. І говорить щодня. Востаннє, певно, стільки уваги до України було під час Майдану і на початку війни. Зараз причина інша - стотисячне російське військо на нашому кордоні.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Зараз ми на етапі, коли Росія може будь-якої миті атакувати Україну. Ситуація гостріша, ніж будь-коли.

І про цю ситуацію американський президент навіть на прес-конференції з нагоди річниці своєї інавгурації говорить. Каже: будь-який перетин українського кордону російськими вояками Штати розцінять як вторгнення.

Джо Байден, Президент США:

Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну.

Говорить про Україну та Росію і французький президент у повній залі Європарламенту. Пропонує напрацювати пакт безпеки із Росією.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Це відмова від сили, погроз, примусу; вільний вибір держав брати участь в організаціях та альянсах. Непорушність кордонів.

Та все ж найбільш резонансними стали ДВА візити в Київ. Минулого тижня до нас ТАЄМНО приїжджав голова ЦРУ Вільям Бернс. А цього - несподівано, без жодних анонсів прибув Держсекретар Ентоні Блінкен. Хоча зазвичай про зустрічі такого рівня відомо зазделегідь. Та цього разу приїзд Блінкена до останнього тримали в таємниці. Перед відлітом у Вашингтоні Держдеп зібрав журналістів. І про візит сказали так - можливо, дипломатія ще не померла. Цю ж тезу - неодноразово повторює вже в Києві і сам державний секретар.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне розв'язання конфлікту. Ми чітко вказали Москві: якщо вони виберуть агресію проти України, це матиме серйозні наслідки.

У Держдепі США вважають можливим, що напасти на Україну Росія може і з Білорусі. Обидві країни якраз запланували спільні військові навчання. Назва їм - "Союзна рішучість-2022"...

Володимир Зеленський уже після перемовин з американським держсеком записує відеозвернення до українців - просить не панікувати, не бігти по гречку і сірники.

Володимир Зеленський, Президент України:

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

А потім - вирушає у Польщу. На зустріч із Анджеєм Дудою. Говорити про безпеку.

Яна Танчак, кореспондентка:

А Ентоні Блінкен з Києва відправляється до Берліна. Головна тема така ж - можливе вторгнення Росії в Україну. І тут надважлива спільна позиція європейських держав. Звісно, всі неодноразово висловлювали і стурбованість, і підтримку суверенітету України. Та чи достатньо цього, коли на порозі російське військо?

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Берлін. Міністерство закордонних справ. У четвер зранку цю вулицю повністю перекрили заради одного гостя - держсекретаря США. Ентоні Блінкен прилетів на зустріч з головною дипломаткою Німеччини - Анналеною Бербок. Хоча мав непогані шанси перетнутися з нею у Києві. Бо на початку цього тижня фрау Бербок теж літала до України. А ще - до Росії.

Дружні усмішки - у Києві, напружені обличчя - у Москві. Про атмосферу переговорів Бербок у двох столицях свідчать навіть ці протокольні кадри. Дві столиці - одна тема: можлива агресія проти нашої держави.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми готові вступити в серйозний діалог із Росією, тому що дипломатія - єдиний можливий спосіб розрядити нинішню, надзвичайно небезпечну ситуацію.

Росіянам погрожувала санкціями. Зокрема, й енергетичними.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми не раз говорили - якщо Росія використовуватиме енергоресурси, як зброю, це матиме наслідки для другого "Північного Потоку".

Своїми враженнями від переговорів уже у Берліні Бербок ділиться з Блінкеном. А ще - з колегами із Франції та Британії, їх теж запросили на зустріч. Позицію "трансатлантичної четвірки" і, в принципі, всього колективного Заходу озвучує американський гість.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою.

Утім, кульмінацією цього напруженого дипломатичного тижня став інший виступ Блінкена - його промова в організації "Атлантичний Міст". Майже півгодини держсек говорив про Україну, Росію та міжнародну безпеку. І це був надзвичано сильний спіч. Ось кілька моментів.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Україна - не агресор. Україна просто намагається вижити.

Було багато спекуляцій щодо справжніх намірів президента Путіна, але нам не потрібно гадати. Він нам неодноразово про них казав. Він закладає основу для вторгнення, тому що він не вірить, що Україна є суверенною державою.

Росія каже, що проблема - це НАТО. Це абсурд. Альянс не нападав на Грузію, Альянс не нападав на Україну. А Росія - це зробила.

І цей виступ точно почули в усіх столицях. А озвучити все ще раз особисто Блінкен зміг головному російському дипломату Лаврову у Женеві. Сторони на прорив у переговорах не сподівалися ще до їхнього початку. Але від пропозиції Москва не відмовилася.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії:

Мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем на то, что она поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения.

Росію вкотре закликали відвести війська від українського кордону. Лавров парирував: Москва не має наміру нападати на Україну. А позицію Заходу назвав "розкрученою істерією".

Світлана Чернецька, кореспондентка:

А Велика Британія цього тижня наважилася на крок, якого довго уникала. Лондон розпочав постачання в Україну оборонної зброї. Перші дві тисячі протитанкових ракетних установок наші вояки вже отримали.

Зброю доправляли кількома рейсами. Серед вантажу можна розгледіти легкі протитанкові ракети наступного покоління. Їхня перевага в тому, що один солдат єдиним пострілом може дати відсіч великій броньованій машині. І це серйозний аргумент у ближньому бою. Разом із ракетними установками до Києва направили і 30 військових інструкторів. Це - елітні бійці бригади спецоперацій, так званого "полку рейнджерів". Вони навчатимуть українських вояків.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Нам не можна забувати про тисячі українців, які поклали свої життя, захищаючи країну, і які гинуть щодня від куль снайперів. І я хочу пояснити, що наша допомога - це зброя ближньої дії, ОБОРОННОЇ дії. Це не стратегічна зброя, яка становить загрозу Росії.

Сполучене Королівство давно підтримує Україну не лише на словах. З 15-го року найкращих вояків королівської армії відряджають для тренування наших бійців. І за цей час 22 тисячі наших хлопців пройшли курс британського вишколу. Триває співпраця і на морі. Київ та Лондон домовилися спільно будувати бойові кораблі. Нашому флоту перейдуть і два протимінні кораблі. Та рішення Лондона про передачу зброї відкриває абсолютно нові можливості для України - прогнозує наш посол у Лондоні.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Переважно Сполучені Штати давали цю допомогу. І всі інші нації в першу чергу наші партнери по НАТО - вони все ще вивчали на скільки можна це робити не провокуючи Росію на подальшу агресію. А той крок, який зробила Британія показує всім іншим, що насправді, не провокувати не дає ефекту, Росія продовжує робити те, що вона робить, а Україні треба допомогти захистити себе.

І справді, слідом за Британією, активізувалися й інші європейські країни. Литва і Латвія нададуть протиповітряні ракетні комплекси Stinger. Естонія - протитанкові установки Javelin. Чехія обіцяє боєприпаси для важкої артилерії. А в Борисполі учора приземлився літак із воєнною допомогою зі Штатів.

На його борту - 90 тонн летальної зброї, боєприпасів та амуніції. Вашингтон також планує перекинути в Україну гелікоптери Мі-17, які раніше були на озброєнні американських військ в Афганістані.